Carreta tombada na Rodovia Régis Bittencourt afeta atendimento de linhas intermunicipais da EMTU nesta sexta (1°)

Veículo está na saída do Jardim Pinheirinho, sentido São Paulo

ARTHUR FERRARI

Uma carreta tombada na saída do Jardim Pinheirinho, no acesso à Rodovia Régis Bittencourt, no sentido São Paulo, afeta a operação de quatro linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

De acordo com a Viação Miracatiba, responsável pelas linhas afetadas, diz que o trânsito moroso no local causa o atraso no atendimento.

Linhas afetadas nesta sexta: 002, 030, 032 e 239TRO.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte