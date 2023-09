Brasil terá um modelo inovador de transição energética com um mix único de matrizes descabornizadoras

O mundo está em ritmo de corrida para cortar as emissões geradas pela queima de combustíveis fósseis e aposta pesado na eletrificação. No Brasil, no entanto, tudo aponta para uma solução inovadora com o uso de várias matrizes energéticas rumo à tão necessária descarbonização.

Para Márcio D’Agosto, professor Associado do PET/COPPE/UFRJ e presidente do Instituto Brasileiro de Transporte Sustentável (IBTS), o Brasil tem plena capacidade de encarar o desafio do corte das emissões poluidoras porque já tem em mãos um vasto cardápio de opções, o que é incomum no resto do mundo. “Estamos nos referindo, pelo menos, ao biodiesel (éster de óleos vegetais e gorduras animais), ao HVO (óleo vegetal hidrotratado) e ao biometano (oriundo da purificação do biogás)”, lembra o especialista.

Além disso, há espaço para a entrada mais pesada da eletrificação no circuito do transporte coletivo, que aguarda apenas a identificação do melhor modelo de negócio para virar realidade. E o professor D’Agosto aponta ainda para a possibilidade de uso futuro do hidrogênio verde (H2V) como suprimento de energia para o transporte coletivo de passageiros de média e longa distância.

POSITIVO E PERMANENTE