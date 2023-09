Blumenau (SC) recebe dez novos ônibus para frota do transporte público

Primeiros coletivos foram entregues nesta sexta-feira (02)

VINICIUS DE OLIVEIRA

O município de Blumenau (SC) receberá dez novos ônibus para incrementar a frota do transporte público da região; a entrega teve início nesta sexta-feira, 1º de setembro.

Essas serão as linhas troncais atendidas: 10 (via Rua São Paulo), 11 (via Rua Dois de Setembro), 12 (via Escola Agrícola), 15 (via Ponte Tamarindo), 30 (via Governador Jorge Lacerda), 31 (via Rua dos Caçadores), 32 (via Água Verde), 80 (via Pedro Zimmermann) e 81 (via Gustavo Zimmermann).

Os novos ônibus irão somar aproximadamente 150 novas viagens por dia ao sistema com inclusão gradativa.

Por enquanto, os coletivos aguardam a instalação de sistemas GPS antes de começar a operação. Possuem ar-condicionado, tomadas USB para carregar dispositivos eletrônicos móveis, internet via Wi-Fi, plataformas elevatórias de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e podem transportar até 80 pessoas.

Os veículos são equipados com motor Euro 6, que resulta em uma menor emissão de gases poluentes na atmosfera, e regulamentados pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

De acordo com Alexandro Fernandes, secretário da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), “serão 31 ônibus climatizados rodando pela cidade já em preparação para os períodos de altas temperaturas. Agora, a frota de Blumenau passa de 191 para 201 veículos atendendo a população”.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte