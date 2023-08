VÍDEOS: Furto de cabos afeta operação do metrô do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (31)

Problema ocorreu entre as estações Central e São Cristóvão, afetando os serviços das linhas 1,2 e 4

ARTHUR FERRARI

Os passageiros que utilizam o metrô do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 31 de agosto de 2023, se depararam com o sistema paralisado entre 7h30 e 7h55, após uma falha no sistema de energia entre as estações Central e São Cristóvão, causada por furto de cabos, afetar o serviço.

Imagens registradas por passageiros mostram estações lotadas e trens paralisados.

De acordo com o Metrô Rio, concessionária responsável pela operação das linhas 1, 2 e 4 do sistema, a situação já foi normalizada.

A Agetransp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro) disse por meio de suas redes sociais que vai investigar a falha no sistema de energia que provocou a interrupção dos serviços nesta quinta.

Nota do Metrô Rio:

“MetrôRio informa que mais cedo houve uma queda de energia no trecho entre Central e São Cristóvão por conta de furto de cabos no sistema. A equipe de manutenção já atuou no local e neste momento os intervalos estão normalizados nas linhas 1,2 e 4.”

Veja a publicação da Agetransp:

“Nossa fiscalização apura as circunstâncias de uma falha no sistema de energia, que provocou a interrupção da circulação de trens nas linhas 1, 2 e 4 do metrô, por cerca de 20 minutos, pouco depois das 7h desta quinta (31). Fiscais seguem monitorando as condições de operação.”

Veja vídeos registrados por passageiros:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte