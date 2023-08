Van irregular é apreendida em operação do Detro-RJ e PRF nesta quarta (30), no Rio de Janeiro

Ação aconteceu na Ilha de Mocanguê, na Ponte Rio-Niterói

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na manhã da última quarta-feira, 30 de agosto de 2023, na Ilha de Mocanguê, na Ponte Rio-Niterói (RJ), uma van foi autuada e rebocada durante operação conjunta do Detro-RJ com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O coletivo operava com as características originais do veículo alteradas.

Os agentes de fiscalização abordaram 42 veículos, sendo que sete vans apresentaram irregularidades, como modificação de letreiro e lotação não permitida.

O Detro-RJ realiza ações rotineiras de fiscalização no Rio de Janeiro.

