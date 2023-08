TCP (Terminal de Contêineres de Paranaguá) passa a contar com ônibus elétrico BYD/Mascarello

Veículo é para locomoção de trabalhadores; RTGs foram também eletrificados

ADAMO BAZANI

O TCP (Terminal de Contêineres de Paranaguá) passou a utilizar um ônibus elétrico para transporte de funcionários em suas dependências nesta semana.

É um veículo chassis D9W 20.410, da BYD, com carroceria Mascarello GranVia.

A autonomia do coletivo é de 250 km com uma única carga. Na operação, não são emitidos gases poluentes e o nível de ruídos é baixo.

O ônibus ainda tem um sistema de freios regenerativos, que auxilia no carregamento da bateria sempre que houver frenagens.

Com a inclusão do veículo, são três ônibus na frota do terminal paranaense, mas somente esta unidade é elétrica.

O terminal tem 480 mil m² e os ônibus são as principais formas de deslocamento por praticidade e segurança.

Em nota, o gerente de manutenção da TCP, Fernando Reis, aponta que “outra vantagem observada para a escolha deste modelo está na suspensão pneumática, a qual permite rebaixar o veículo na altura da carroceria, facilitando a entrada de passageiros, ou elevar o ônibus para superar quaisquer obstáculos na via”.

RTGs elétricos:

Outra medida sustentável recente anunciada pela empresa foi a eletrificação de dois RTGs (pórticos para contêineres sobre pneus).

Os investimentos fazem parte da estratégia do terminal para reduzir a emissão de gases de efeito estufa (GEE), tornando as operações mais sustentáveis. Concluído em 29 de agosto, o processo de eletrificação dos dois RTGs, usados para movimentar os contêineres que chegam ao terminal pela ferrovia, levou três meses.

“Além da redução de 95% nas emissões de CO2 em cada equipamento, a conversão também representa uma diminuição de 90% no custo de manutenção, o que se traduz em uma melhora na confiabilidade e na disponibilidade das máquinas”, explica Fernando Reis, na mesma nota.

Estes RTGs também ganharam um novo sistema de automação, responsável pela correção de translado (auto-steering), garantindo que o operador não precise mais controlar a direção do equipamento sobre as faixas de rolamento. Atualmente, a TCP conta com 29 RTGs e outros 11 devem chegar até o final de 2023.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes