SPTrans lança licitação para obras de requalificação da Av. Celso Garcia, que liga a Zona Leste ao Centro de São Paulo

Empresa vencedora da concorrência será responsável pela substituição do pavimento da via, além da aprimoração da acessibilidade nas paradas de ônibus

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de São Paulo, por meio da SPTrans, anunciou que lançará nesta sexta-feira, 1° de setembro de 2023, a licitação para as obras de requalificação da Av. Celso Garcia, que liga a Zona Leste da capital ao Centro.

De acordo com a SPTrans, a previsão é que com a requalificação da via, 300 mil pessoas sejam beneficiadas, já que as linhas de ônibus que circulam pela avenida poderão ganhar tempo nas viagens após os serviços.

A empresa vencedora da concorrência será responsável pela substituição do pavimento por pavimento rígido, que demanda menor necessidade de manutenção, além da aprimoração da acessibilidade das paradas de ônibus, permitindo embarque mais confortável a todos os passageiros. As calçadas também serão reconstruídas, aumentando a acessibilidade na avenida.

Ainda segundo a SPTrans, as intervenções serão feitas sem a necessidade de desapropriações ou de remoção de árvores.

A licitação lançada nesta sexta (1°) se refere ao primeiro trecho das obras, de um total de três trechos. A concorrência se refere à extensão entre o Terminal Parque Dom Pedro II, na região central, e o cruzamento com a R. Bresser, no Brás.

As empresas interessadas em fazer propostas devem enviar os envelopes por meio do site “www.licitacoes-e.com.br” até as 10h do dia 27 de setembro, quando acontecerá a abertura dos mesmos.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte