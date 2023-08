Prefeitura do Rio de Janeiro anuncia início da operação da linha 635, na Linha Vermelha

Com esse novo trajeto, um total de 76 serviços de ônibus já voltaram a operar na cidade

VINICIUS DE OLIVEIRA

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), informa que mais um serviço de ônibus entra em operação a partir desta sexta-feira (01/09). A linha 635 ligará Bancários à Saens Peña, via Linha Vermelha.

Este é um serviço especial complementar à linha regular 634 (Bananal – Saens Peña) para atender principalmente à demanda de alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Ilha do Fundão – veja abaixo o plano operacional.

Com essa novidade, serão 76 serviços de ônibus a mais na cidade desde o dia 1º de junho, quando começou a vigorar o acordo judicial firmado entre o Município, os consórcios de ônibus e o Ministério Público Estadual. O plano operacional tem como objetivo regularizar, de forma gradual, o serviço de ônibus para atender todas as regiões da cidade.

Conforme foi estabelecido no acordo judicial, além da receita da tarifa paga pelos passageiros de R$ 4,30, os consórcios recebem um valor adicional pelo serviço efetivamente prestado com base no quilômetro rodado. A prefeitura atesta a quilometragem rodada por meio de GPS.

Plano operacional da linha:

635 (Bancários – Saens Peña)

De acordo com o planejamento atual, a linha deve cumprir duas saídas pela manhã, sentido Ilha do Governador, e duas à tarde, sentido Tijuca.

Itinerário:

– Bananal

– Estação das Barcas do Cocotá

– Cacuia

– Estrada do Galeão

– BRT Fundão

– Cidade Universitária

– Linha Vermelha

– Leopoldina

– Rua Doutor Satamini

– Praça Saens Peña

75 linhas que já iniciaram a operação:

CONSÓRCIO SANTA CRUZ: 808 (Salim x Campo Grande); 741 (Sulacap x Bangu); 743 (Sulacap x Bangu); 870 (Sepetiba X Santa Cruz); 871 (Pingo d`Água x Estação Cesarão III – Via Sepetiba); 822 (Campo Grande X Corcundinha); 849 (Campo Grande X Base Aérea de Santa Cruz); 845 (Cantagalo X Campo Grande), 892 (São Benedito X Santa Cruz), 851 (Campo Grande X Escola Amazonas), 388 (Cesarão x Candelária), 893 (Jardim Palmares x Campo Grande), 899 (Barra de Guaratiba X Terminal Recreio), 885 (Santa Cruz X Mato Alto – via Pedra de Guaratiba), 825 (Campo Grande X Jesuítas), 809 (Sagrado Coração X Santa Cruz), 833 (Manguariba X Campo Grande), 830 (Pedregoso X Campo Grande), 842 (Paciência X Campo Grande), SP852 (Campo Grande X Piraquê), 855 (Bangu x Magarça), SV 853 (Vila Kennedy x Mato Alto – via Estrada do Mendanha), 753 (Santa Cruz x Coelho Neto), 757 (Sepetiba x Coelho Neto), 841 (Inhoaíba – Campo Grande) e SV 383 Padre Miguel x Praça da República (via Sulacap).

CONSÓRCIO INTERNORTE: 311 (Engenheiro Leal x Candelária); 685 SVB (Irajá x Méier); 922 (Tubiacanga X Fundão – Via Portuguesa); 925 (Rio Galeão X Bancários), 778 (Pavuna X Cascadura – Via Estrada de Botafogo), 665 SVA (Pavuna X Saens Peña), 349 (Rocha Miranda X Castelo), 669 (Pavuna x Méier), 951 (Vicente de Carvalho x Vista Alegre), 277 (Rocha Miranda X Candelária), 665 SVB (Pavuna X Saens Peña – via Barros Filho), 669 SV (Pavuna X Méier – via Costa Barros), 254 (Madureira X Candelária), 915 (Bonsucesso X Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro), 928 (Marechal Hermes X Bonsucesso), 901 (Bonsucesso X Bananal), SVB 901 (Bananal x Bonsucesso – via Praia Congonhas de Campos) e 921 (Bancários X Ribeira).

CONSÓRCIO TRANSCARIOCA: 990 (Merck x Joatinga); 987 (Gardênia Azul x Pechincha); 881 (Alvorada X Taquara – Via Curicica e Camorim); 817 (Piabas X Terminal Recreio), 651 (Méier X Cascadura), 652 (Méier X Cascadura), 831 (Colônia x Taquara), 865 (Pau da Fome x Taquara), 709 (Cascadura X Amarelinho), 785 (Cascadura X Coelho Neto), 678 (Méier X Vila Valqueire) e 702 (Praça Seca X Madureira), SV 692 (Méier X Alvorada), SV 831 (Colônia X Taquara), 600 (Boiúna X Saens Peña), 961 (Riocentro X Rio das Pedras) e 301 (Rodoviária X Alvorada).

CONSÓRCIO INTERSUL: 010 (Bairro de Fátima x Central); 435 (Grajaú x Gávea); 014 (Paula Matos X Castelo); 104 (São Conrado x Rodoviária), 201 (Santa Alexandrina X Castelo); 448 (Maracaí X São Conrado), 603 (Usina x Saens Peña), 626 (Saens Peña x Muda), 157 (Gávea-Castelo, via Fonte da Saudade), 605 (Vila Isabel x Saens Peña, via Maracanã), 229 (Usina X Castelo), 012 (Rodoviária X Castelo, via Lapa), 518 (Urca X Botafogo – Circular – via Copacabana) e 519 (Urca X Copacabana – Circular – via Botafogo).

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte