Prefeitura de Jundiaí (SP) promove reunião nesta quinta (31) para discutir situação do transporte público com população local

Encontro acontece na sede do Sindicato dos Rodoviários de Jundiaí e Região, na Rua Baronesa do Japi, 398, às 19h

VINICIUS DE OLIVEIRA

A partir desta quinta-feira, 31 de agosto de 2023, a Prefeitura de Jundiaí (SP), por meio do Departamento de Transportes da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT), promoverá reuniões para apurar a opinião da população sobre as condições do transporte público do município e tópicos relacionados ao sistema de mobilidade de forma geral.

As avaliações dos passageiros irão ajudar nas estratégias e nos investimentos para a elaboração do edital de concessão dos ônibus, com contrato previsto para ser firmado em 2024.

As reuniões serão divididas de acordo com os terminais da cidade, Rami, Central, Eloy Chaves, Colônia, Cecap, Hortolândia e Vila Arens.

O primeiro encontro acontece nesta quinta (31), às 19h, na sede do Sindicato dos Rodoviários de Jundiaí e Região, localizada na Rua Baronesa do Japi, 398, em frente ao Terminal Central. O debate será focado nos usuários que utilizam as linhas que partem ou passam pelos Terminais Rami e/ou Central.

