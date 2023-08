Prefeitura de João Monlevade (MG) faz alterações no transporte coletivo para a Cavalgada que acontece a partir desta quinta (31)

Objetivo das alterações é adequar o atendimento aos passageiros do sistema

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de João Monlevade, por meio do Setor de Trânsito e Transportes (Settran), anunciou alterações nos horários e itinerários do transporte coletivo municipal a partir desta quinta-feira, 31 de agosto de 2023, para a XXX Cavalgada da cidade, que acontece na região do bairro Sion.

As mudanças acontecem nas linhas 11 e 30 até sábado (02).

De acordo com a prefeitura, o objetivo das alterações é adequar o atendimento do serviço aos expectadores do evento e usuários habituais do sistema.

Confira o quadro de horários dos ônibus que atenderão o evento:

Dia: 31/08 e 01/09 – QUINTA E SEXTA-FEIRA:

Linha 11 – LOURDES/SION/BEIRA RIO

20:20 BR/SI – via “CAVALGADA”

21:00 BR/SI – via “CAVALGADA”

22:20 BR/SI – via “CAVALGADA”

Legenda: BR = Beira Rio – SI = Sion

Linha 30 – ESTRELA DALVA/HOSPITAL

20:20 ED/HO – via “CAVALGADA”

20:20 HO/ED – via “CAVALGADA”

21:30 HO/ED – via “CAVALGADA”

22:30 ED/HO – via “ CAVALGADA”

22:30 HO/ED – via “CAVALGADA”

Legenda: ED = Estrela Dalva – HO = Hospital

Dia: 02/09 – SÁBADO:

Linha 11 – LOURDES/SION/BEIRA RIO

19:20 BR/SI – via “CAVALGADA”

20:15 BR/SI – via “CAVALGADA”

Legenda: BR = Beira Rio – SI = Sion

Linha 30 – ESTRELA DALVA/HOSPITAL

20:20 ED/HO – via “CAVALGADA”

20:20 HO/ED – via “CAVALGADA”

21:25 ED/HO – via “CAVALGADA”

21:30 HO/ED – via “ CAVALGADA”

22:30 ED/HO – via “ CAVALGADA”

22:40 HO/ED – via “CAVALGADA”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte