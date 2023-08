Osasco (SP) tem entrega de mais ônibus novos para as linhas municipais

Veículos foram apresentados pela Auto Viação Urubupungá nesta quinta-feira (31)

ADAMO BAZANI

Foram apresentados nesta quinta-feira, 31 de agosto de 2023, mais cinco ônibus novos para o sistema municipal de Osasco, na Grande São Paulo.

Os veículos da Auto Viação Urubupungá possuem elevador de acessibilidade, ar-condicionado e sistema de suspensão pneumática, que, segundo a prefeitura, em nota, proporciona conforto aos passageiros e menores níveis de ruídos.

Seguindo as regras de acessibilidade vigentes, cada ônibus ainda possui dois lugares para pessoas obesas, alças de segurança e balaústres táteis amarelos, que facilitam a locomoção de pessoas com deficiência visual.

Itinerário eletrônico branco nas posições frontal, lateral e traseiro, facilitando a leitura dos destinos à longa distância, principalmente à noite, também faz parte da configuração.

Já para o conforto dos motoristas, os novos ônibus oferecem ajuste de altura do volante, câmera de ré e monitor para visualizar a porta traseira e facilitar o desembarque.

Os ônibus também contam com carregadores USB para celulares e tablets, entre outros.

A entrega contou com representantes da empresa e da CMTO (Companhia Municipal de Transportes de Osasco), e o prefeito Rogério Lins, que vistoriou os novos veículos.

“Estamos renovando a frota com veículos zero quilômetro que vão garantir mais agilidade e qualidade no serviço oferecido aos usurários”, disse o prefeito Rogério Lins, em nota.

Os coletivos são da marca Mercedes-Benz, modelo OF 1726 L, zero quilômetro, carroceria Caio Apache Vip 5, com motor eletrônico dianteiro Euro 6, para redução de poluição.

EURO 6:

Euro 6 é uma norma internacional de redução de poluentes na qual se baseia a fase 8 do Proconve (Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores), denominada de P8. O Proconve é de responsabilidade do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para atualizar os motores às exigências internacionais de menores emissões.

No Brasil, o padrão Euro 6, menos poluente, entrou em vigor em janeiro de 2023, com a possibilidade de compra até março dos chassis ainda Euro 5 fabricados até o fim de dezembro.

Os modelos Euro 6 podem ser até 30% mais caros que os veículos de tecnologia anterior. A versão proporciona uma redução de aproximadamente 75% de em NOx (Óxido de Nitrogênio), 70% de Hidrocarbonetos e 50% de material particulado em relação ao Euro 5.

Em média, a redução de emissões é 75% menor do Euro 6 para o Euro 5.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes