Ônibus da Petro Ita é vandalizado na manhã desta quinta-feira (31)

Coletivo atende linha 429 – Lagoinha; identidade do suspeito ainda não foi divulgada

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na manhã desta quinta-feira, 31 de agosto de 2023, um ônibus seminovo da empresa Petro Ita foi vandalizado; o coletivo atende a linha 429 – Lagoinha.

Após ter cinco bancos pichados, o coletivo já passou por limpeza e será recolhido quando finalizarem a operação do dia para a conclusão do serviço.

Se identificada, a pessoa que fez as pichações poderá arcar com as despesas da manutenção do ônibus, e no caso de menores de idade, o responsável responde pelo custeio dos reparos.

O Setranspetro ressalta que as empresas estão seguem observando câmeras de circuito interno para tentar identificar possíveis pessoas que praticam este tipo de ação.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte