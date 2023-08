Metrô de SP seleciona proposta de R$ 10 milhões para projeto básico da extensão da Linha 2-Verde até Cerro Corá

Diretriz do trecho de extensão da Linha 2-Verde foi elaborado em conjunto com a diretriz da Linha 20-Rosa, prevendo a integrarão das duas

ALEXANDRE PELEGI

O Metrô de São Paulo selecionou e habilitou o Consórcio STEMM – Linha 2 no processo de licitação destinado a elaborar o projeto básico de engenharia e arquitetura da extensão da Linha 2-Verde até Cerro Corá, Zona Oeste da capital.

Cinco consórcios participaram do certame, mas o STEMM recebeu a melhor pontuação, com proposta de R$ 10,4 milhões (R$ 10.460.552,65). Veja os detalhes abaixo.

O consórcio é formado pelas empresas Sondotécnica Engenharia de Solos; TUV Rheinland Ductor; Empresa Brasileira de Engenharia de Infraestrutura; Metroeng Engenharia e Multiplano Engenharia.

De acordo com o edital, o projeto tem como finalidades viabilizar a integração, em área paga, entre as Linhas 2-Verde e 20-Rosa; ampliar a acessibilidade dos bairros da região, aproximando a Linha 2-Verde a eixos viários estruturais, tais como as ruas Cerro Corá e Aurélia; e garantir os níveis adequados de oferta desta linha, com a instalação de aparelhos de mudança de via (AMV) e estacionamento de trens na quantidade necessária ao perfil de demanda projetado.

O projeto diretriz do trecho Extensão Vila Madalena / Cerro Corá da Linha 2-Verde foi elaborado em conjunto com a diretriz da Linha 20-Rosa, uma vez que as duas linhas se integram na estação Cerro Corá.

O projeto preliminar de arquitetura da estação, desenvolvido no projeto diretriz, engloba a construção da estação de ambas as linhas, entretanto para efeito deste trabalho, deverão ser consideradas apenas as estruturas civis da Linha 2-Verde e as preparações necessárias para construção do corpo da estação da Linha 20-Rosa.

TRECHO

Após a estação Vila Madalena existe um prolongamento de 484 metros utilizado para manobras e estacionamento de trens que termina na altura da rua Juatuba.

Partindo deste prolongamento, a linha segue sob as ruas Heitor Penteado e Cerro Corá, até alcançar o local proposto para a estação Cerro Corá, de integração com a Linha 20-Rosa. Ainda seguindo o eixo da rua Cerro Corá, a linha se estende até a rua Aecri para a instalação de áreas de manobra (AMV) e estacionamento de trens, com a instalação de um Poço de Ventilação e Saída de Emergência (VSE) no seu término.

ESTAÇÃO CERRO CORÁ

A estação localiza-se na rua Cerro Corá, confluência com as ruas Antônio Borba, Pedro de Souza Campos Filho e Sebastião Caleiro. A rua é uma centralidade para a região, concentrando comércios e serviços de interesse local, com edificações de baixo porte.

Considerando as demandas apontadas no Projeto Diretriz da Linha 20-Rosa, com integração prevista para a Linha 2-Verde na estação Cerro Corá, é estimada uma demanda de 73.420 passageiros para esta estação, sendo 4.673 embarques e 12.072 desembarques na hora pico da manhã.

Nesse cenário, do total de passageiros, 85% são integrados com essa estação e 5% são integrados com os ônibus da faixa exclusiva da rua Cerro Corá.

No cenário com a Linha 20-Rosa operando até Santo André, o número de integrações com ônibus aumenta para 33%, sendo a demanda diária um pouco menor, 72.450 passageiros. Para atender a essa integração, foram previstas baias de 45 metros de comprimento, em ambos os lados da rua, junto aos acessos da estação.

VISTA AÉREA DO TRECHO

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes