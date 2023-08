Mercedes-Benz lidera vendas de ônibus para fretamento em 2023

Com 80% a mais no volume de emplacamentos no segmento de fretado de janeiro a julho, em relação ao mesmo período do ano passado, marca é a que obteve maior crescimento nos sete primeiros meses de 2023

VINICIUS DE OLIVEIRA

A Mercedes-Benz segue liderando, com destaque, as vendas de ônibus no País para operações de fretamento. No acumulado de janeiro a julho deste ano, foram emplacadas 584 unidades da marca para este segmento, o que significa cerca de 80% de crescimento sobre as 325 unidades do mesmo período de 2022.

“Nossa marca é a única do mercado que obteve crescimento no volume de emplacamentos nos sete primeiros meses de 2023, o que nos dá mais de 64% de participação de mercado”, diz Walter Barbosa, diretor de Vendas e Marketing Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. “Já no segmento de ônibus rodoviários como um todo, que abrange transporte regular de passageiros, turismo e fretamento, nossa liderança é superior a 61%, com 1.155 ônibus emplacados em 2023 até julho, cerca de 15% a mais em relação às 1.006 unidades de idêntico período do ano passado”.

Nos primeiros sete meses do ano, a Mercedes-Benz também segue em sua destacada liderança geral no mercado brasileiro de ônibus. No acumulado de 2023, foram emplacadas 6.631 unidades da marca, com mais de 61% de crescimento sobre as 4.104 de 2022, resultando em mais de 52% de market share.

Presença no Evento Fretamento 2023

Como líder de vendas e de desenvolvimento tecnológico do setor de ônibus no País, a Mercedes-Benz leva as soluções oferecidas pela marca para os eventos que reúnem empresários, gestores, parceiros e diversos outros players do mercado. Este é o caso da presença da Empresa no “Evento Fretamento 2023”, que será realizado nos dias 31 de agosto e 1º de setembro no Serra Park, centro de eventos em Gramado, na Serra Gaúcha. Essa iniciativa abrange o 22º Encontro Nacional dos Transportadores de Fretamento e Turismo da ANTTUR e o 23º Encontro das Empresas de Fretamento e Turismo da FRESP, organizações que são referência em suas áreas de atuação.

Paralelamente às apresentações, o evento atrai os visitantes pela feira de novidades para fretamento e turismo. Para seu estande, a Mercedes-Benz reservou a exposição dos chassis OF 1721 (suspensão metálica) e OF 1726 L (suspensão pneumática), ambos com tecnologia BlueTec 6 para atendimento à atual legislação de emissões Proconve P8 (Euro 6). Encaroçados respectivamente pela Comil e pela Marcopolo.

“A preferência dos clientes pelos nossos chassis OF, tanto para transporte urbano como para fretamento, deve-se a vários diferenciais amplamente reconhecidos no mercado, como alta performance, menor consumo de combustível do segmento, baixo custo operacional, ampla disponibilidade e confiabilidade no transporte de passageiros”, afirma Walter Barbosa. “Além disso, oferecem alto valor de revenda e uma de rede de concessionários dedicada, onde o cliente tem facilidade de encontrar peças de reposição e um amplo portfólio de serviços”.

Os motores Mercedes-Benz Proconve P8 (Euro 6) asseguram acentuada diminuição das emissões de poluentes. São 80% de redução nas emissões de Óxido de Nitrogênio (NOx) e 50% de redução nas emissões de Material Particulado (MP) em relação aos motores Proconve P7 (Euro 5).

“A exclusiva tecnologia BlueTec 6 da Mercedes-Benz traz uma contribuição muito importante para a qualidade do ar e preservação do meio ambiente”, ressalta Walter Barbosa. “Esses benefícios são especialmente notados no transporte urbano de passageiros e nas cidades, que podem desfrutar de um ar mais limpo. Isso reafirma o compromisso da marca com a mobilidade sustentável e o ecossistema do transporte responsável”.

OF 1721 e OF 1726 oferecem suspensão metálica ou pneumática

Oferecidos em versões com suspensão metálica ou pneumática, os chassis OF 1721 e OF 1726 são indicados para transporte urbano de passageiros e também para fretamento contínuo, como o transporte de funcionários, e fretamento eventual, em caso de grupos de turistas, além de transporte rodoviário de curtas distâncias. A oferta da marca também inclui também diversos modelos da linha O 500. Nestes casos, recebem carroçaria de ônibus rodoviário, proporcionando mais conforto e bem-estar a bordo.

Desenvolvido para receber carroçarias de até 13,2 metros, o OF 1721 vem equipado com o motor eletrônico OM-924 LA de 4 cilindros, que oferece potência de 208 cv a 2.200 rpm e torque de 780 Nm de 1.200 a 1.600 rpm. Este motor é referência pela economia no consumo de combustível e por um alto torque em baixas rotações.

Já o OF 1726 também pode receber carroçarias de até 13,2 metros. Vem equipado com o motor eletrônico OM-926 LA de 6 cilindros, que oferece potência de 260 cv a 2.200 rpm e torque de 900 Nm de 1.200 a 1.600 rpm.

A Mercedes-Benz também tem outras opções de chassis para o segmento fretamento e rodoviário, entre eles:

LO 916

OF 1619

OF 1721 (metálico)

OF 1721 L (pneumático)

OF 1726 L (pneumático)

OF 1726 (metálico)

O500 R 1931

O500 RS 1938

O500 RSD 2438

O500 RSD 2445

O500 RSDD 2745V

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte