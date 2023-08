Licitação para concessão de rodovias no litoral de São Paulo é suspensa pela justiça

Cidades da região reclamam do impacto que será causado pelos oito pedágios previstos para serem implantados

O Juiz da Vara da Fazenda Pública de Mogi das Cruzes, Bruno Machado Miano, acatou o pedido de liminar feito pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, suspendendo o processo licitatório do lote de concessão do lotes das rodovias Padre Manoel da Nóbrega, Mogi-Bertioga e Rio-Santos.

Segundo a decisão, a audiência realizada no último dia 18 de agosto, no auditório do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), não foi suficiente para colher as demandas dos afetados pelos novos pedágios que devem ser instalados nos trechos que serão concedidos.

Referindo-se à audiência pública realizada no DER, em São Paulo, o Juiz cita que reuniões deveriam acontecer nas sedes dos municípios afetados. “Mais grave ainda é que a corra na capital, e não nas sedes dos municípios atingidos. Nota-se: é momento de criação de parcerias! Nada impede que a requerida delegue aos municípios a chamada dos entes da sociedade civil que sejam relevantes. É preciso, diante de problemas, que exista uma sinergia pública em prol do bem comum”, escreveu Machado na decisão.

Vale ressaltar que a Prefeitura de Itanhaém, uma das cidades que serão impactadas pelos futuros pedágios previstos, comunicou em nota que protocolou uma representação junto ao Ministério Público na última sexta (25), procurando suspender o processo licitatório.

