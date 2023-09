Diretor da Busscar diz que já foram vendidos os primeiros ônibus NB1, que terá DD (dois andares) em 2024

Ainda de acordo com Paulo Corso, ao Diário do Transporte, empresa tem planos de lançar versão para motor dianteiro

LUANA COUTINHO/ADAMO BAZANI

A Busscar já comercializou as primeiras unidades dos ônibus da família NB1.

Quem garante é o diretor de vendas da encarroçadora de Joinville (SC), Paulo Corso.

Em entrevista ao Diário do Transporte nesta quinta-feira, 31 de agosto de 2023, Paulo Corso, disse que o balanço de vendas, com quantidades e nomes das empresas, por questões de contrato, será divulgado oficialmente ao longo do mês de setembro, mas afirma que as companhias de transportes de passageiros têm se interessado em conhecer os dois modelos da linha: Busscar Vissta Buss (VB) 345 e o 365.

A declaração foi feita ao Diário do Transporte no Evento de Fretamento 2023, em Gramado (RS).

O encontro é realizado nesta quinta-feira (31) e sexta-feira (1º), sendo promovido pela Associação Nacional dos Transportadores de Turismo e Fretamento (ANTTUR) e pela Federação das Empresas de Transportes de Passageiros por Fretamento do Estado de São Paulo (FRESP), com apoio da OTM Editora e cobertura do Diário do Transporte e PodCast do Transporte.

Corso ainda disse que está nos planos da Busscar ampliar a família NB1, mas o complemento só acontecerá em 2024.

Entre os modelos que vão integrar a família NB1, estão os ônibus com motor dianteiro rodoviários/fretamento e DD (Double Decker).

O diretor de vendas da Busscar se diz otimista com as perspectivas de 2024 para o setor rodoviário, que neste ano passou por dificuldades com as entregas de chassis Euro 6, a maior parte que chegou para as empresas de ônibus apenas no segundo semestre.

FAMÍLIA NB1:

O lançamento oficial da “família NB1”, de ônibus da Busscar, ocorreu em 23 de maio de 2023, com dois modelos: Busscar Vissta Buss (VB) 345 e o 365.

O objetivo foi, além de renovar a linha de produtos, ampliar a cobertura de mais nichos no mercado de ônibus rodoviários.

Isso porque, ambos os modelos e posicionam entre versões que já estavam em produção.

O Busscar Vissta Buss (VB) 345 e o 365 são para chassis de motor traseiro de aplicação para média e longa distância ou fretamento para turismo.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes e Luana Coutinho para o Diário do Transporte