BR Mobilidade inicia obras de manutenção na Estação Antonio Emmerich do VLT, em São Vicente (SP), na segunda (04)

Previsão é que os serviços de nivelamento dos trilhos durem quatro semanas

ARTHUR FERRARI

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) anunciou que a BR Mobilidade, sua concessionária responsável pela operação da linha Barreiros-Porto do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) da Baixada Santista, iniciará as obras de manutenção da Estação Antonio Emmerich, em São Vicente, na próxima segunda, 4 de setembro de 2023.

Os serviços de acontecerão em um trecho de 80 metros, onde os trilhos serão nivelados com o piso da estação. O objetivo é proporcionar mais conforto aos passageiros melhorando a fluidez na circulação dos VLTs.

De acordo com a EMTU, o serviço é necessário pois foi verificado que a via por onde o VLT circula nas imediações da estação está alguns centímetros mais baixa do que a plataforma, devido às características do solo no local.

Os passageiros devem ficar atentos, pois durante as obras a operação será feita por via única no trecho entre as Estações Antônio Emmerich e Mascarenhas de Moraes.

A previsão é que as obras sejam concluídas em quatro semanas, até 29 de setembro.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte