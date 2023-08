Volvo anuncia investimento de R$ 250 milhões em produção de ônibus elétricos

Valor inclui desenvolvimento e preparação da fábrica para produção local

LUANA COUTINHO

Durante a apresentação do BZL, modelo de ônibus elétrico com chassi Volvo e carroceria Marcopolo, que aconteceu nesta terça-feira, 29 de agosto de 2023, o presidente da Volvo Buses América Latina, André Marques, afirmou que foram investidos R$ 250 milhões em produção de ônibus elétricos, valor que está dentro do orçamento projetado de R$ 1,5 bilhão, entre 2022 e 2025.

De acordo com Marques, o investimento contempla desenvolvimento e preparação da fábrica para produção local. Sobre a capacidade de produção, ele explica que será feita de acordo com as necessidades.

O novo ônibus BZL começa a rodar em Curitiba (PR) na primeira semana de setembro. O veículo vai atender as linhas Inter 2 e Interbairros II, operadas pela Viação Sorriso.

O modelo de 12,6 metros, possui chassi 4×2, para operação urbana e metropolitana.

O veículo de teste possui quatro baterias de íon lítio, de 94 Kwh, motor elétrico de 200 Kw, localizado na parte traseira e torque de 425 Nm.

Os componentes do chassi e do trem-de-força foram desenvolvidos pela Volvo, pensados para atender a cidade de Curitiba. O veículo tem capacidade para transportar até 90 passageiros, bateria com autonomia de 300 quilômetros, com tempo de recarga de duas a quatro horas.

O Diretor de Eletromobilidade da Volvo Buses, Alexandre Selski, disse durante a apresentação do BZL, que as próximas cidades a receberem o veículo para testes serão São Paulo, Santiago (Chile) e Bogotá (Colômbia). Entre os projetos futuros, o diretor destaca a produção de veículos midi (micrões), padron piso alto, articulado e biarticulado.

Investimento da prefeitura

O presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, responsável pelo transporte coletivo da cidade, disse que a prefeitura vai investir R$ 200 milhões para adquirir os primeiros 70 ônibus elétricos que serão integrados à frota municipal e que deverão começar a rodar a partir de junho de 2024.

De acordo com Maia Neto, os ônibus não serão adquiridos de um único fabricante. Ao todo, a cidade irá testar nove modelos, de seis empresas.

Ônibus BZL em São Paulo

Ainda não há previsão de quando os testes serão feitos na capital paulista, segundo Alexandre Selski.

Ele explica que o chassi apresentado para São Paulo é similar ao de Curitiba, mas atende as características determinadas pela SPTrans.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte