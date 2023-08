Valor da passagem do transporte coletivo de Salto (SP) cai de R$ 4,20 para R$ 3,80 a partir de sexta (1°)

Estudantes vão pagar R$ 1,90; após setembro tarifa será gratuita para todos aos domingos

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Salto (SP) publicou no Diário Oficial do Município a medida que reduz o valor da passagem do transporte coletivo municipal de R$ 4,20 para R$ 3,80 a partir desta sexta-feira, 1° de setembro de 2023.

A tarifa para estudantes será R$ 1,90 e o vale-transporte fica em R$ 4,20.

De acordo com a prefeitura, o sistema de cobrança ainda passará por adaptações que possibilitarão a tarifa zero aos domingos e feriados e passe livre para estudantes do ensino médio a partir de 1º de outubro.

Vale ressaltar que a diminuição do valor tarifário é possível graças ao subsídio aprovado pela Lei Municipal e mediante apuração mensal de valores, que será realizada por empresa contratada pelo município.

Dados da prefeitura apontam que o transporte coletivo de Salto conta com 361 mil passageiros por mês, sendo 235 mil pagantes e os demais gratuitos. Todos os dias circulam cerca de 15 mil passageiros, aos sábados em média 5.000 e aos domingos 1.700.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte