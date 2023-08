Segunda fase do “Rota 2030” deve privilegiar carros e ônibus elétricos com anúncio previsto para setembro, diz Alckmin

Linha de crédito deve ser de R$ 106 bilhões e etapa deve se estender até 2028 e não mais até 2027 como era cogitado inicialmente

ADAMO BAZANI

O desenvolvimento de carros, caminhões e ônibus elétricos deve estar no foco da segunda fase do “Rota 2030”, que vai contar com R$ 106 bilhões em linhas de crédito do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e juros de 3% ao ano.

De acordo com o ministro do “Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços” e vice-presidente, Geraldo Alckmin, em evento nesta terça-feira, 29 de agosto de 2023, na fábrica da Caoa Chery, em Anápolis (GO), esta nova etapa deve ser anunciada ainda em setembro e vai se estender por um ano a mais que o previsto inicialmente, indo até 2028 em vez de 2027.

O anúncio deveria ter sido feito em junho, mas o Governo decidiu deixar se esgotarem os benefícios para carros do Programa de Renovação de Frota, que contou com R$ 800 milhões em créditos tributários para as montadoras. No caso dos ônibus e caminhões, que contam com R$ 1 bilhão, o sucesso não foi o mesmo, obrigando a prorrogação da Medida Provisória que instituiu os benefícios e uma flexibilização nas regras, o que permitiu que grandes empresas comprassem veículos pesados com 20 anos ou mais de proprietários menores e mandassem para a sucata em troca dos descontos. Empresas de maior porte, como o grupo de ônibus Nova Itapemirim/Suzantur, e o de cargas, SADA, anunciaram grandes aquisições de veículos comerciais pelo prgrama.

Já na segunda fase do “Rota 2030”, a chamada “descarbonização” deve ter destaque, em especial o desenvolvimento de modelos de carros e ônibus com baterias que tenham autonomia maior e sejam mais baratos.

Além da linha pelo BNDES, a segunda fase deve contemplar a redução de Imposto de Renda e também da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os veículos e processo produtivo.

Uma das metas do “Rota 2030”, regulado pela Lei nº 13.755/2018, é reduzir em, no mínimo, pela metade as emissões pelos veículos em relação aos parâmetros de 2005.

São previstos três ciclos quinquenais, ou seja, de cinco em cinco anos.

Nesta segunda fase, o Governo diz que vai levar em conta não somente a operação dos veículos, mas as reduções de emissões de toda a cadeia automotiva, desde a extração da matéria prima, produção dos veículos e das autopeças, transporte e venda, até a circulação de fato dos ônibus, carros e caminhões.

