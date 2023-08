Primeira viagem do Expresso Aeroporto da CPTM a partir da Barra Funda ocorre nesta quinta (31)

Operação comercial começa no dia 1º e plataforma 5 da Luz recebe o serviço

ADAMO BAZANI

Nesta quinta-feira, 31 de agosto de 2023, ocorre a viagem de apresentação do Expresso Aeroporto da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) a partir da estação Barra Funda, o que vai proporcionar a ligação da zona Oeste da capital paulista até as imediações do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos na região metropolitana.

Para comportar o prolongamento do serviço, será entregue também nesta quinta-feira (31) a remodelação da estação da Luz, na região central.

As viagens comerciais entre Barra Funda e Guarulhos e vice e versa começam na sexta-feira, 1º de setembro de 2023.

Segundo a STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos), no sentido Aeroporto, os trens farão paradas nas estações da Luz e Guarulhos-Cecap. Na volta, a Estação Brás também será contemplada.

Como mostrou o Diário do Transporte, com o Expresso Aeroporto ganhando mais uma estação, o tempo total de viagem, que atualmente é de em média até 30 minutos ligando o centro de São Paulo a partir da Luz até a estação Aeroporto-Guarulhos, aumentará em até cinco minutos, mas sem alterar o seu funcionamento.

“O trem do aeroporto vai continuar saindo nas horas fechadas [a partir das 5h até meia noite todos os dias], da mesma forma. Só que ele sai aqui da Barra Funda e a gente tem que também preparar toda a parte de divulgação [informações aos passageiros] porque ele vai chegar à Luz já não é mais às onze muito bem que é onze e cinco é melhor do que antecipar [exemplificando o acréscimo de cinco minutos no tempo total de viagem], mas a gente tem todo um processo operacional também pra validar”, explicou o presidente da CPTM, Pedro Moro em 21 de junho de 2023 quando anunciou a previsão final do serviço.

Nesta quinta-feira (31), além de Moro, deve participara da viagem inaugural, o secretário dos Transportes Metropolitanos, Marco Antonio Assalve.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes