Obras do corredor de ônibus do quadrilátero Central, em Ribeirão Preto (SP), Interditam trecho da rua Visconde de Inhaúma a partir desta quarta (30)

Bloqueio acontece entre a avenida Francisco Junqueira e o acesso à rua Visconde do Rio Branco durante dois dias

ARTHUR FERRARI

Com o avanço das obras do corredor de ônibus do quadrilátero Central, em Ribeirão Preto (SP), o trânsito é totalmente interditado nesta quarta-feira, 30 de agosto de 2023, em um trecho da rua Visconde de Inhaúma, a partir do cruzamento da via com a avenida Dr. Francisco Junqueira até o acesso a rua Visconde do Rio Branco desde às 9h.

De acordo com a prefeitura, a recomendação da RP Mobi é que os motoristas que vem da avenida Dr. Francisco Junqueira pela pista Centro/Bairro para acessar a rua Visconde de Inhaúma utilizem como alternativa a rua Cerqueira César à direita, entrando novamente à direita na rua Visconde do Rio Branco e à esquerda para então acessar a rua Visconde de Inhaúma e seguir o destino desejado.

Segundo a DGB Engenharia, construtora responsável pela execução das obras, o bloqueio deve durar dois dias.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte