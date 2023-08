Novo posto de recarga da Transurc, em Campinas (SP), começa a funcionar no Terminal Satélite Íris

Passageiros podem comprar bilhete com QR Code e recarregar bilhete único de todas as modalidades

LUANA COUTINHO

Nesta quarta-feira, 30 de agosto de 2023, a Transurc (Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas) iniciou o atendimento do posto de recarga que fica dentro do Terminal BRT Satélite Íris. O atendimento aos usuários do terminal será diário, das 6h às 23h.

No novo posto é possível comprar passagens de ônibus por QR Code e recarregar todas as modalidades do Bilhete Único: Comum, Escolar e Universitário.

A Transurc é responsável pela gestão do sistema de bilhetagem eletrônica de Campinas (SP) e pela emissão e cadastro do Bilhete Único.

Os usuários do transporte público coletivo municipal podem procurar atendimento nos dez terminais da cidade e na sede da Transurc, que fica na rua Onde de Agosto, 757, no Centro de Campinas.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte