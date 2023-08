Novo ônibus turístico de Porto Alegre (RS) começa a funcionar nesta quarta (30)

Veículo conta com janelas sem vidros e teto panorâmico de vidro, podendo transportar até 57 pessoas sentadas

ARTHUR FERRARI

Porto Alegre (RS) recebeu na terça-feira, 29 de agosto de 2023, o novo ônibus que fará a Linha Turismo, que leva munícipes e turistas para conhecer um pouco mais da capital.

O veículo, que acomoda 57 passageiros sentados, não possuí janelas, proporcionando uma visibilidade de 360 graus para os passageiros, que também poderão desfrutar do teto panorâmico de vidro, observando monumentos e prédios históricos.

De acordo com o secretário adjunto municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) a iniciativa privada tem sido fundamental para o novo momento que vive o turismo de Porto Alegre. “A retomada do turismo na cidade é uma soma de esforços, e a iniciativa privada tem sido um parceiro fundamental. O novo ônibus é uma bela ferramenta turística”, disse ao acompanhar a primeira viagem do veículo.

No exterior do ônibus estão estampados os diversos pontos turísticos da cidade. Na parte traseira, o artista plástico Leandro Selister faz destaque ao selo “Porto Alegre, Capital Mundial do Churrasco”, iniciativa da prefeitura com entidades privadas para fomentar a gastronomia e a cultura gaúcha.

O público pode desfrutar dos passeios no novo Ônibus já a partir desta quarta-feira, 30 de agosto de 2023. As saídas acontecem de terça à domingo, partindo do Armazém B3, do Cais do Porto (Av. Mauá, 1050).

O passeio acontece às 10h30 e 12h30, podendo acontecer também às 14h30 e 16h30, conforme disponibilidade.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site da linha turismo, no endereço “https://www.linhaturismo.com.br/” ou na bilheteria, localizada no local de embarque.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte