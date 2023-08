Joinville (SC) realiza Audiência Pública para discutir rumos do sistema de transportes do município

Encontro acontece no dia 14 de setembro, na Câmara dos Vereadores

VINICIUS DE OLIVEIRA

No próximo dia 14 de setembro de 2023, às 19h, será realizada uma Audiência Pública em Joinville (SC), no plenário da Câmara dos Vereadores, para discutir formas de como o sistema de transportes do município pode melhorar.

Desde a última terça-feira (22), já foram registradas cerca de 200 contribuições na Consulta Pública online do Sistema de Mobilidade de Joinville (Simob). A administração municipal segue recebendo feedbacks até 21 de setembro.

A primeira licitação do transporte coletivo de Joinville será moldada de acordo com as avaliações dos cidadãos, divididas nos seguintes tópicos: mobilidade, infraestrutura, tecnologia e transparência.

O questionário na internet aborda questões como aumento de linhas, renovação dos ônibus, estrutura de terminais e sistemas de monitoramento.

De acordo com a Prefeitura de Joinville, a maioria das participações (76%) foi categorizada pelos participantes como sugestões, além de dúvidas e críticas.

Como mostrou o Diário do Transporte, a empresa vencedora do processo de licitação será responsável por toda a operação de mobilidade do município.

