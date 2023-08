Governo investe R$ 109 milhões em obra para combater enchentes em Guarulhos (SP)

Tarcísio de Freitas entregou hoje (30) a canalização de 3 km do Rio Baquirivu-Guaçu

MICHELLE SOUZA

As intervenções são para minimizar o risco de enchentes na região do Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos e das estações Guarulhos-Cecap e Aeroporto de Guarulhos da Linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

O investimento é de R$ 109 milhões, para canalização de três quilômetros de leito do rio Baquirivu-Guaçu, e vai beneficiar diretamente uma população de mais de 1,4 milhão de habitantes. As obras foram feitas com recursos do Tesouro Estadual e financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). Os serviços foram executados pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.

Com a entrega nesta quarta-feira, 30 de setembro de 2023, o Governo de São Paulo concluiu a segunda fase das obras de canalização do Baquirivu. Em 2019, o DAEE também canalizou um trecho de 2,7 quilômetros do rio, entre a foz, quando ele deságua no Tietê, e a avenida Natália Zarif, próximo ao Parque Cecap, em Guarulhos.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte