Evento Fretamento 2023 acontece nesta quinta (31) e sexta (1°) em Gramado (RS), contando com a Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil como patrocinadora

Estande da marca terá duas Sprinter Van e um GLC 300 Coupé expostos

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil anunciou sua participação no Evento Fretamento 2023, realizado pela ANTTUR (Associação Nacional dos Transportadores de Turismo e Fretamento), e FRESP (Federação das Empresas de Transportes de Passageiros por Fretamento do Estado de São Paulo), com apoio institucional da OTM Editora, que acontece em Gramado (RS) nesta quinta, 31 de agosto de 2023, e sexta (1°), no Serra Park.

O estande da marca contará com três veículos expostos, sendo duas Sprinter Van de Passageiro e um GLC 300 Coupé.

“A nossa participação nesse evento reforça a importância do segmento de Fretamento para a Sprinter. Nosso produto é sinônimo de categoria e temos o portfólio mais completo do segmento com versões de 9, 15, 17, 19 ou 20 passageiros para atender as mais diversas demandas dos clientes”, afirma Fabio F. Silva, Head de Vendas de Vans da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.

O foco do evento será a “Gestão de Mudanças”, trazendo as principais tendências e temas de interesse do segmento de Fretamento.

O acesso é exclusivo para associados ou patrocinadores.

Interessado podem obter mais informações através do endereço “https://otmeditora.com/?portfolio=brasilfret-fresp-217”.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte