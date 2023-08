Dois menores de idade são apreendidos por vandalismo em ônibus do sistema BRT no Rio de Janeiro

Jovens foram abordados na Estação Curicica na última terça-feira (29)

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na última terça-feira, 29 de agosto de 2023, dois menores de idade foram apreendidos por vandalizarem ônibus do sistema BRT no município do Rio de Janeiro (RJ).

Os jovens que arrancaram dois martelinhos do coletivo articulado na Estação Curicica foram abordados por agentes do BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública (Seop), e conduzidos ao 32º DP.

Posteriormente, funcionários do BRT Seguro chamaram a atenção de um motociclista que transitava na via exclusiva dos ônibus na Rua Emílio Zaluar, em Ramos. O rapaz arremessou uma cadeira em um dos fiscais e fugiu do local. Na sequência, uma equipe de moto-patrulha foi acionada e o deteve nas proximidades, sendo então levado para o 21º DP.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte