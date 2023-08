BRT-Rio terá publicidade em ônibus tipo “Busdoor”

Autorização para o edital foi publicada nesta quarta-feira (30)

ADAMO BAZANI

Os ônibus pertencentes à prefeitura do Rio de Janeiro que operam no sistema de corredores BRTs (Bus Rapid Transit) vão ter publicidade nos vidros traseiros e partes da lataria do tipo “Busdoor”

A CMTC (Companhia Municipal de Transportes Coletivos), razão social da MOBI-Rio, publicou nesta quarta-feira, 30 de agosto de 2023, o aviso para a formulação do edital que vai selecionar eventuais empresas interessadas.

O modelo de contratação é de permissão onerosa de uso.

Atualmente, o sistema de BRT-Rio movimenta diariamente cerca de um milhão de passagens.

O objetivo principal é angariar receitas extras para os cofres da MOBI-Rio, além da arrecadação com a tarifa paga pelos passageiros.

As datas para oferecimento das propostas ainda serão definidas a partir da conclusão da versão final do edital de licitação.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes