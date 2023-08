ANTT autoriza redução do valor do pedágio na BR-101 ES/BA

Tarifas serão menores a partir de zero hora do dia 02 de setembro de 2023 nas sete praças do trecho capixaba

ALEXANDRE PELEGI

O Diretor Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT publicou a Deliberação nº 281, no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 30 de agosto de 2023, autorizando a redução da Tarifa Básica de Pedágio do trecho concedido da BR-101/ES/BA, explorado pela ECO101 Concessionária de Rodovias S/A.

Com a Deliberação, e com efeito econômico-financeiro a partir da data-base de reequilíbrio contratual de 18 de maio de 2022 até 17 de maio de 2023, a tarifa reajustada, após arredondamento, para a categoria de veículo 1, passa a ter os valores alterados nas sete praças de pedágios P1, em Pedro Canário/ES; P2, em São Mateus/ES; P3, em Aracruz/ES; P4, em Serra/ES; P5, em Guarapari/ES; P6, em Itapemirim/ ES; e P7, em Mimoso do Sul/ES.

O reajuste corresponde à variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no período, que indicou o percentual positivo de 11,30%.

No entanto, a ANTT aplicou o desconto de reequilíbrio contratual de 21,31%, o que altera a Tarifa Básica de Pedágio Quilométrica Reajustada de R$ 0,05933 para R$ 0,05536.

Além disso, aplicou ainda o desconto de reequilíbrio adicional de 31,434%, que modifica, no âmbito da 11ª Revisão Extraordinária, a Tarifa Básica de Pedágio Quilométrica Reajustada de R$ 0,05536 para R$ 0,03398. Esta medida atende ao Acórdão nº 1.447/2018 do TCU (Tribunal de Contas da União).

Veja abaixo a publicação do ato, com a tabela dos novos valores:

RODOVIA

A Eco101 é responsável por administrar 475,9 quilômetros do trecho capixaba da BR-101, que vai do trevo de acesso à cidade de Mucuri, no Sul da Bahia, até a divisa com o Rio de Janeiro.

A área corta 25 municípios do estado do Espírito Santo, maior parte da concessão: 458, 4 quilômetros. Os outros 17,5 quilômetros estão dentro dos limites do estado da Bahia.

A rodovia conduz a cinco importantes portos: o de Vitória e o de Tubarão, na capital capixaba; o de Barra do Riacho, no norte do estado; o do Açu (ainda em construção), no Rio de Janeiro; e o de Ilhéus, na Bahia.

A rodovia dá acesso ainda às principais praias do Espírito Santo, como as Guarapari e Vila Velha, destino de milhões de turistas durante todo o ano.

Além de operar e fazer a manutenção da rodovia, a Eco101 também é responsável pela duplicação de todo o trecho até o final do contrato de concessão.

RELICITAÇÃO

O Governo Federal autorizou em 1º de junho deste ano a relicitação do trecho da BR 101 no estado do Espírito Santo.

Em decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi estabelecido prazo de 90 dias para a formulação de um aditivo contratual para a gestão da rodovia federal entre Mucuri, na Bahia, e a divisa do Estado capixaba com o Rio de Janeiro.

A EcoRodovias, controladora da concessionária Eco101 que detém a concessão do trecho, indicou interesse em assinar o termo aditivo.

“A Eco101 reitera que todos os serviços continuarão a ser prestados normalmente, de forma a preservar o interesse e a segurança dos usuários da Rodovia BR 101/ES/BA.”

Todo esse processo começou após a Eco101 desistir da operação da BR 101. Em 15 de julho de 2022 a concessionária comunicou esta decisão ao governo federal, o que agora está sendo revisto.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes