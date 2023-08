Ação na Justiça contesta valor de R$ 40 de serviço de trens especiais para o “The Town” nas linhas 8 e 9

Segundo Sindicato dos Metroviários, tarifa deve ser de R$ 4,40 como em todo o sistema; ViaMobilidade diz que prestará o serviço regular durante o festival, com horários estendidos (24 horas) por R$ 4,4o e que o serviço expresso e semi-expresso, que não prejudicará e não afetará a operação normal da via

ADAMO BAZANI

Uma Ação Civil Pública movida pelo Sindicato dos Metroviários de São Paulo quer derrubar o valor de R$ 40 anunciado pela ViaMobilidade para passagens dos trens especiais expressos que serão destinados ao público que for para o festival de música “The Town”, que ocorrerá nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro no Autódromo de Interlagos.

Estes trens estão previstos para partirem das estações Barueri, da Linha 8-Diamante, e Pinheiros, da Linha 9-Esmeralda, e seguirem sem parada até a Estação Autódromo da Linha 9-Esmeralda.

A entidade sindical sustenta que o valor do serviço para o passageiro deve ser de R$ 4,40 como a tarifa básica do sistema de trilhos na região metropolitana.

O sindicato argumenta que a tarifa praticada pela ViaMobilidade para o serviço expresso viola o contrato de concessão das linhas 8 e 9, que estipula uma tarifa fixa de R$ 4,40 para os serviços prestados pela Concessionária.

Além disso, citou que o Metrô e a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) vão também fazer operações especiais para o festival e que a tarifa será a mesma de R$ 4,40.

Os sindicalistas ainda argumentam que o valor de R$ 40 foi anunciado como “promoção” de uma passagem de R$ 80. Mas para o Sindicato, não se pode falar em promoção porque o valor de R$ 80 nunca foi praticado, assim, não há como anunciar um desconto sobre algo que nunca existiu.

Procurada pelo Diário do Transporte, a ViaMobilidade diz que prestará o serviço regular durante o festival, com horários estendidos (24 horas) e conforme tarifas regulares (R$ 4,40) e que o serviço expresso e semi-expresso, que não prejudicará e não afetará a operação normal da via

A ViaMobilidade prestará o serviço regular durante o festival, com horários estendidos (24 horas) e conforme tarifas regulares (R$ 4,40). Conforme a previsão contratual, que lhe permite a prestação de serviços complementares, também oferecerá a possibilidade de os clientes adquirirem o serviço expresso e semi-expresso, que não prejudicará e não afetará a operação normal da via. Esta opção foi apresentada em todos os seus detalhes ao Poder Concedente, e foi devidamente autorizada. Tal estratégia visa criar mais uma opção para que o público do evento vá de trem, diminuindo o trânsito na cidade e reduzindo a emissão de CO2.



Os serviços complementares são opcionais e contarão com áreas de embarque especiais para quem for ao festival, facilitando o acesso e o escoamento na região do evento. O cliente terá a possibilidade de escolher o serviço que melhor atende suas necessidades, e o evento contará com um maior número de opções de mobilidade e comodidade a seus visitantes.

