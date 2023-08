Trens da linha 15-Prata circularam com velocidade reduzida nesta terça (29)

Composição apresentou falha na Estação Camilo Haddad

ARTHUR FERRARI

Um trem da linha 15-Prata apresentou falha na Estação Camilo Haddad por volta das 8h44 desta terça-feira, 29 de agosto de 2023, afetando a circulação em todo o trecho.

Com o problemas as composições circularam com velocidade reduzida até às 8h48.

O Diário do Transporte procurou o Metrô, que disse que após ser evaziado, o trem, que apresentou falha de comunicação com o CBTC (Controle de Trens Baseado em Comunicação), foi encaminhado ao pátio de manutenção Oratório.

Veja nota da companhia:

A circulação dos trens na Linha 15-Prata está normalizada. Mais cedo, das 8h44 às 8h48, um trem apresentou falha de comunicação com o CBTC e teve de ser esvaziado na estação Camilo Haddad, no sentido da Vila Prudente, e recolhido para o Pátio Oratório.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte