Serra antiga da Rodovia dos Tamoios é liberada para o tráfego de veículos nesta terça (29)

Trecho estava interditado desde a manhã de segunda (28) por risco de deslizamentos após fortes chuvas atingirem a região

ARTHUR FERRARI

A Concessionária Tamoios, responsável pela Rodovia dos Tamoios, que liga o Litoral Norte do estado de São Paulo ao interior, anunciou que a Serra Antiga foi liberada para o tráfego de veículos às 9h desta terça-feira, 29 de agosto de 2023.

Como mostrou o Diário do Transporte, o trecho foi interditado ainda na manhã de segunda (28), após fortes chuvas atingirem a região, tornando alto o risco de deslizamentos de terra na pista.

Com a liberação do tráfego, a rodovia volta à sua configuração normal, com o trânsito sentido litoral fluindo somente pela Serra Antiga e o trânsito sentido São José dos Campos fluindo somente pela Serra Nova.

Vale ressaltar que, de acordo com a concessionária, em caso de chuvas o trecho de Serra Antiga poderá ser interditado novamente e a Operação Comboio com Pare e Siga será acionada na Serra Nova.

Arthur Ferrar, para o Diário do Transporte