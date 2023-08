Scania vence as principais categorias do Prêmio NTC Fornecedores do Transporte

Fabricante ganhou em caminhão pesado, semipesado, Rede e Consórcio; IPTC fez a auditoria da pesquisa, que foi exclusiva aos transportadores associados da NTC&Logística



VINICIUS DE OLIVEIRA

A Scania foi a maior vencedora (levou os quatro principais troféus e a maior quantidade) do XXI Prêmio NTC Fornecedores do Transporte, fruto de pesquisa exclusiva para os transportadores associados à NTC&Logística. Participaram as entidades da base, como dezenas de sindicatos e federações de todo o país. A premiação foi realizada na noite da última sexta-feira (25) no Palácio dos Transportes, onde fica a NTC, em São Paulo (SP).

A Scania foi a escolhida em quatro categorias: Montadora/modelo de caminhões semipesados, Montadora/modelo de caminhões pesados, Rede de concessionárias de caminhões e Administradora de Consórcio para o segmento de veículos pesados, com o Consórcio Scania. A NTC&Logística contratou o Instituto Paulista do Transporte de Cargas (IPTC), que foi o responsável pelo desenvolvimento e auditoria da pesquisa. Portanto, os transportadores associados de todo o país elegeram os melhores fornecedores. “Agradeço ao IPTC por esse trabalho. Foi uma honra entregar os prêmios para todos os fornecedores do transporte de cargas. Parabéns pelo trabalho”, disse Francisco Pelucio, presidente da NTC&Logística.

O XXI Prêmio NTC Fornecedores do Transporte teve um total de 16 categorias, sendo que as fabricantes de caminhões concorreram diretamente em sete. Dessas sete, a Scania ganhou em quatro. “Estamos muito orgulhosos por sermos os grandes vencedores do Fornecedores do Transporte 2023. Ganhamos os principais títulos e de maior desejo das marcas de caminhões. O que comprova que a nossa nova estratégia para o mercado brasileiro, que começou em 2022, principalmente com o lançamento do Super e da linha P8/Euro 6, está sendo reconhecida”, diz Alex Nucci, diretor de Vendas de Soluções de Transporte da Scania Operações Comerciais Brasil. “Estamos oferecendo ao mercado os produtos de maior economia de combustível (até 28% sobre a geração anterior – gama Super) e com um custo total de operação imbatível.”

Outro ponto de imensa relevância foi a premiação de melhor Rede de concessionárias. “Nossas soluções de Serviços também estão fazendo a diferença no dia a dia do transportador, prova disso foi este reconhecimento. Faço questão de destacar e agradecer a nossa Rede Scania, o apoio da Assobrasc, na entrega e execução dessas soluções, sempre focada na altíssima disponibilidade dos veículos, proporcionando uma experiência assertiva aos mais diversos perfis de atendimento e aplicações em todo o território nacional. E, consequentemente, gerando alta satisfação de nossos clientes. Vamos seguir surpreendendo positivamente o mercado. Obrigado a todos que reconheceram e votaram na Scania”, conclui Nucci.

O troféu de melhor Administradora de Consórcio é motivo de grande satisfação para a equipe do Scania Consórcio, o primeiro do mercado de caminhões e constituído em 1982. “Estamos demais orgulhosos porque esse prêmio demonstra que a jornada de transformação que empreendemos no Scania Consórcio está mostrando resultados. Oferecemos a cota certa para o cliente certo por meio de experiências que proporcionam conhecimentos inestimáveis sobre as soluções Scania e a gestão dos negócios de transportes, colaborando com nossos clientes para a melhoria e sustentabilidade de suas operações”, afirma Martin Sörensson, presidente da Scania Serviços Financeiros Brasil.

Estiveram presentes na cerimônia de premiação empresários do setor, empresas parceiras da NTC&Logística, dirigentes de entidades de todo o Brasil e outros importantes nomes da indústria que movimenta o setor de transporte de carga brasileiro.

Márcio Furlan, diretor de Marketing, Comunicação e Experiência do Cliente, e André Gentil, gerente de Vendas de Soluções a Frotistas, da Scania Operações Comerciais Brasil, além de Thiago Santana, gerente regional do Scania Consórcio, foram os representantes da marca que receberam os prêmios.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte