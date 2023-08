Prefeitura de Belo Horizonte (MG) aplica 459 autuações e recolhe 11 ônibus durante operações de fiscalização

Administração público mobilizou 60 operações entre 11 e 20 de agosto

VINICIUS DE OLIVEIRA

Entre os dias 11 e 20 de agosto de 2023, a Prefeitura de Belo Horizonte (MG) aplicou 459 autuações no decorrer de 60 operações de fiscalização no transporte público.

De um total de 1.022 veículos vistoriados, 11 ônibus foram recolhidos por não operarem dentro das normas de trânsito.

A administração pública também efetuou ajustes em seis linhas, tanto no quadro de horários de dias úteis como do fim de semana.

Também foi constatado que de uma produção programada de 3.425.310,73 km, foram registrados 3.245.571,11 km, ou seja, 94,8% do total previsto. Em relação a parte financeira da operação dos coletivos, de R$ 12.039.967,23 a serem repassados aos consórcios, foram disponibilizados R$ 11.311.793,26, ou seja, 93,95% do previsto.

No caso do transporte suplementar, de 284.743,59 km planejados, foram realizados 160.238,87 km, o equivalente a 56,3% do total; e de R$ 457.013,46 de remuneração previstos, foram pagos R$ 218.284,06, valor que representa 47,7%.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte