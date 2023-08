MOBI-Rio monta esquema especial para a Bienal do Livro 2023

A MOBI-Rio montou uma operação especial para levar você de BRT até a Bienal do Livro 2023, que acontece de 01 a 10 de setembro, no Riocentro. Nos fins de semana do evento e no feriado de 07/09, quando é esperado um público maior, funcionará um serviço especial (SE010), das 9h às 21h, partindo do Terminal Paulo da Portela, em Madureira, até o Terminal Recreio, com parada na estação Olof Palme, mais próxima à entrada da Bienal. Nos dias úteis, haverá reforço de ônibus, que sairão a cada 10 minutos, nas linhas 50 (Jardim Oceânico x Centro Olímpico), 51 (Recreio x Vila Militar) e 41 (Madureira x Recreio – Expresso), que também fará parada na estação Olof Palme.

O embarque para a Bienal do Livro, partindo dos terminais Jardim Oceânico, Alvorada, Recreio, Paulo da Portela e Centro Olímpico, além da estação Morro do Outeiro, terá sinalização especial para o público que vai de BRT. Operadores da MOBI também estarão nesses locais orientando os passageiros.