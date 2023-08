Linha 3-Vermelha do Metrô opera com velocidade reduzida nesta terça (29)

Motivo seria interferência na via na Estação Belém

VINICIUS DE OLIVEIRA

A Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo opera com velocidade reduzida no início da tarde desta terça-feira, 29 de agosto de 2023.

Um trem apresentou falha no sistema, e dessa forma, há também um maior tempo de parada.

Confira a nota emitida pelo Metrô de São Paulo sobre a situação da circulação dos trens:

“A circulação dos trens na Linha 3-Vermelha está em processo de normalização. Um trem apresentou falha no sistema de sinalização de portas no trecho entre as estações Bresser-Mooca e Belém e teve de ser esvaziado na estação Belém, sentido Corinthians-Itaquera, e recolhido para manutenção.”

A Linha 3-Vermelha teve o funcionamento normalizado por volta das 14h45.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte