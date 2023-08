Grupo Caio abre inscrições do Projeto Jovem Aprendiz para comunidade

Os cursos gratuitos nas áreas de aprendizagem industrial e técnicas, realizados em parceria com o SENAI, estão com as inscrições abertas para o processo seletivo. São mais de 100 vagas para candidatos de Botucatu

VINICIUS DE OLIVEIRA

O Projeto Jovem Aprendiz, resultado da parceria entre o Grupo Caio e o SENAI, tem como missão a preparação e a inserção de jovens no mercado do trabalho. O projeto é a evolução do Programa de Humanização na Empresa (PHE), que já formou mais de mil jovens para o mercado de trabalho. “Oferecemos gratuitamente a formação profissional e técnica, com bolsa auxilio remunerada, auxilio transporte e a possibilidade de, durante o curso, o aluno trabalhar na empresa como aprendiz. É o Grupo Caio contribuindo para a formação dessa nova geração de profissionais”, explica Inez Daroz, gestora de Recrutamento & Seleção e Treinamento & Desenvolvimento, do departamento de Gente & Gestão do Grupo Caio.

Os cursos oferecidos são divididos em duas áreas: Aprendizagem Industrial e Técnicos, voltados para filhos, irmãos, sobrinhos, enteados e netos de colaboradores, como também para jovens da comunidade. Dentre os cursos, se destacam o de Auxiliar de Linha de Produção, Construtor de Carrocerias de Ônibus, Mecânico de Manutenção, Eletricista de Manutenção, Solda e Montagem de Sistemas Eletroeletrônicos.

Todos os cursos têm a duração de um a dois anos e possuem suporte educacional do SENAI-SP, baseado no “aprender fazendo”. “Além do aprendizado teórico e as atividades desenvolvidas na unidade escolar, os alunos têm a possibilidade de vivenciar o ambiente de trabalho por meio da atuação prática no Grupo Caio”, complementa Inez.

Para se inscrever, o candidato deverá ter uma carta de indicação de uma das empresas do Grupo Caio “A solicitação da carta é feita online. O candidato acessa um link, responde à uma pesquisa com seus dados e aguarda o contato do departamento de Gente & Gestão do Grupo Caio. É importante frisar que o candidato só consegue a carta de indicação se cumprir com os requisitos do processo seletivo”, detalha Andreia Polli Pereira Leite, do time de Treinamento & Desenvolvimento da Caio.

É importante os interessados estarem atentos às datas de solicitação da carta de indicação, que pode ser solicitada somente até o dia 03 de setembro de 2023.

Nelma Prado, diretora Corporativa de Gente & Gestão, reforça a importância da formação de profissionais para o mercado de trabalho: “Este programa, em parceria com o Senai, somado à vivência prática nas áreas, formará jovens preparados para iniciarem suas carreiras no Grupo Caio ou em outras empresas, de forma mais sólida e perene. Serão profissionais capacitados tecnicamente e preparados para os desafios do mercado de trabalho. É uma grande satisfação colaborar para o futuro desses jovens”.

Mais informações sobre a Caio e demais programas podem também ser obtidas no site: http://www.caio.com.br e nas redes sociais @caioinduscaroficial.

Link para acessar a ficha para solicitação da carta de indicação: https://www.survio.com/survey/d/B9I9R3T9Q5P5N6K5S

Indicamos que o candidato esteja com todos os documentos em mãos para preencher a ficha.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte