Governo do Estado do Rio de Janeiro publica Boletim da Mobilidade Urbana: mais de 150 milhões de passageiros foram atendidos por ônibus, trens e metrô entre abril e junho de 2023

Oitava edição do material foi editada pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (SETRAM)

VINICIUS DE OLIVEIRA

O recém lançado Boletim da Mobilidade Urbana, do estado do Rio de Janeiro, informa que apenas entre os meses de abril e junho de 2023, os ônibus de linhas intermunicipais transportaram mais de 87 milhões de passageiros, e os coletivos do sistema de trens e metrô cerca de 22 e 47 milhões, respectivamente,.

Estas e outras informações estão presentes na 8ª edição do Boletim da Mobilidade Urbana, publicado pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (SETRAM), que leva ao leitor informações sobre como funcionam os diferentes sistemas de transporte que são supervisionados pelo governo, como o metrô, trens, barcas, ônibus e vans intermunicipais.

Neste ano, estão disponíveis painéis e gráficos de dados que detalham tópicos como demanda por dia da semana, tipo de embarques realizados (pagantes e gratuidades), usuários por linhas e trechos específicos.

“O Boletim da Mobilidade Metropolitana é uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento de políticas públicas e um instrumento de consulta para o cidadão, que pode visualizar os gastos do estado com subsídios, quantas pessoas usam cada transporte, quais as estações de trem registram o maior número de passageiros, entre outras informações. O conteúdo foi preparado minuciosamente pela nossa equipe e ainda traz as principais realizações dos primeiros meses da nossa gestão”, comentou o secretário Washington Reis.

Os temas da edição atual foram divididos em Mobilidade Urbana, Sistema sobre Trilhos, Sistema Rodoviário, Sistema Aquaviário e Políticas Públicas, que inclui o Bilhete Único Intermunicipal (BUI) e o Vale Social.

O material está disponível neste link.

