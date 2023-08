Empresas do Grupo JCA promovem Liquida Bus com passagens pela metade do preço

Empresas do Grupo JCA promovem Liquida Bus com passagens pela metade do

Empresas do Grupo JCA promovem Liquida Bus com passagens pela metade do preço

Campanha contempla todas as rotas operadas pelas Viações Cometa, 1001, Rápido Ribeirão, Expresso do Sul e trechos interestaduais da Viação Catarinense

O Grupo JCA, Viações Cometa, 1001, Expresso do Sul, Rápido Ribeirão, e Catarinense, promove nesta quarta e quinta-feira (30 e 31) o Liquida Bus, ação promocional que oferece 50% de desconto em todas as rotas operadas pelas marcas – apenas nas interestaduais no caso da Viação Catarinense. É possível reservar poltronas para viajar de 12 de setembro a 10 de novembro, incluindo os feriados prolongados de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, e de Finados, em 2 de novembro. Para garantir as condições especiais, basta aplicar o cupom PROMOBUS ao final do fluxo de compra realizado nos sites das empresas apenas nos dias 30 e 31/08.

O desconto pode ser usado em todas as poltronas disponíveis em cada rota. Destaque para a Semileito e a Leito-Cama, que oferecem ainda mais conforto para o passageiro e contam com poltronas com maior espaçamento, inclinação de até 180º e apoio para pés e pernas, além do embarque imediato na plataforma por meio do Bilhete de Passagem Eletrônico (BPE), sem a necessidade de imprimir a passagem nos guich