VÍDEO: ViaMobilidade já substituiu 20 quilômetros de trilhos nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trem

Último trecho a receber o serviço foi entre as estações Jurubatuba e Autódromo

A ViaMobilidade, concessionária responsável, pela operação das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trem em São Paulo, anunciou que atingiu a marca de 20 quilômetros de trilhos substituídos nos trechos dos dois serviços.

A última extensão a receber o serviço foi entre as estações Jurubatuba e Autódromo da Linha 9. Os trabalhos tiveram início na madrugada de sábado, sendo finalizados no domingo, após a troca de dois quilômetros de trilhos.

De acordo com a ViaMobilidade, além de proporcionar mais conforto e segurança aos passageiros, a substituição dos trilhos reduz o desgaste nos trens e minimiza vibrações e ruídos, beneficiando também os moradores do entorno das linhas.

A previsão da concessionária é substituir 30 quilômetros de trilhos até o fim de 2023 e 60 quilômetros até o fim de 2024.

“As trocas são baseadas em análises periódicas, realizadas pelo time de manutenção e engenharia. Nestas atividades, são medidos os desgastes e imperfeições nos trilhos, que podem gerar vibrações, desconforto e maior desgaste nas rodas dos trens. Diante disso, as substituições garantem mais segurança operacional e conforto para os passageiros”, explica Alan Santana, Gerente Executivo de Manutenção da ViaMobilidade Linhas 8 e 9.

Vale ressaltar que, além dos trilhos, os dormentes de madeira também são trocados, mas são substituídos por peças de concreto, que são mais duráveis e oferecem maior estabilidade aos trens.

Segundo a concessionária, dos 400 mil dormentes na via permanente de ambas as linhas, 100 mil já são de concreto. A previsão é que os 300 mil que ainda são de madeira serão substituídos de acordo com este cronograma: 15 mil em 2023; 18 mil em 2024 e, a partir de 2025, 10 mil por ano. Desde que o trabalho foi iniciado, já foram substituídos 4,7 mil dormentes.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte