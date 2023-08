Sistema BRT Sorocaba comemora três anos com lançamento de concurso fotográfico e premiação para passageiros

Vencedores ganharão smartphone, relógio digital, fone de ouvido e passagens gratuitas durante período determinado

VINICIUS DE OLIVEIRA

No dia 30 de agosto, a operação do sistema BRT Sorocaba completa três anos de atividades e um novo ciclo da mobilidade urbana na cidade. Para comemorar essa data, a empresa lança o concurso fotográfico “Minha cidade, pela janela do meu BRT” e premiará as três melhores imagens. Essa é uma ação da BRT Sorocaba, em parceria com a Prefeitura de Sorocaba e a Urbes – Trânsito e Transportes.

O concurso começa a valer a partir de30 de agosto e vai até 30 de setembro. As três melhores fotografias serão anunciadas nas redes sociais do BRT e da Prefeitura de Sorocaba e ganharão os seguintes prêmios: 1° lugar: um smartphone e 30 dias de passagens gratuitas/duas por dia; 2° lugar: um relógio digital e 20 dias de passagens gratuitas/duas por dia; e 3° lugar: um fone de ouvido e 10 dias de passagens gratuitas/duas por dia.

Para embarcar nesta ideia, o passageiro precisa tirar uma fotografia da janela do BRT, mostrando o que ele enxerga de mais bonito ou interessante das ruas de Sorocaba.

É importante destacar que a imagem não precisa aparecer nada do ônibus, mas é necessário que tenha o ângulo que reproduza uma visão da janela. É a perspectiva do olhar de quem utiliza o ônibus.

Após fazer o registro, o candidato deve enviar a foto para o e-mail: minhacidade@brtsorocaba.com.br, informando o nome completo, endereço, CPF, número de celular e a frase: “Autorizo a BRT Sorocaba e a Prefeitura a divulgar a minha foto nas redes sociais e também em meios de comunicação digitais e impressos”.

Ao concluir o prazo de envio, as imagens recebidas serão avaliadas por uma comissão julgadora que definirá as três fotos mais bonitas que representam a cidade (por ordem de preferência) e cada participante selecionado receberá o seu prêmio. A comissão é formada por representantes da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Sorocaba, da Urbes – Trânsito e Transportes, do BRT Sorocaba e um jornalista especializado em mobilidade urbana.

O resultado do concurso será divulgado na primeira semana de outubro e os prêmios serão entregues no Centro de Controle Operacional (CCO), localizado no Terminal Vitória Régia. Os vencedores serão convidados a conhecer o CCO, farão registro fotográfico e gravação de depoimentos para as redes sociais.

Inovação e pioneirismo do BRT Sorocaba

Em agosto de 2020, a Concessionária BRT Sorocaba inaugurou o eixo Norte-Sul formado pelo Corredor Itavuvu, o Terminal Vitória Régia, os corredores estruturais General Osório e áreas central e sul, ofertando para a população 68 pontos de acesso para embarque no BRT e uma frota de 43 veículos novos.

Com a ativação desse trecho, foi criada a linha D200, que trouxe mais rapidez entre as zonas Norte e Sul. Uma viagem do bairro Vitória Régia ao Campolim, que durava 80 minutos, caiu para 55. Uma redução de 25 minutos de trajeto. Tal agilidade tem beneficiado o passageiro a economizar mais tempo nos deslocamentos.

No ano seguinte, o segundo eixo, composto pelo Corredor Ipanema e o Terminal São Bento, foram entregues e mais novos veículos passaram a circular na cidade.

A terceira e última etapa do projeto BRT Sorocaba, localizada na região Oeste, está em fase de implantação e, dentro de 12 meses, será finalizada. Desta forma, conclui-se esta, que é a primeira concessão precedida de obra no segmento de pneus.

Atualmente, a frota é de 77 veículos e transporta 53 mil passageiros, por dia. Estima-se que o número de passageiros aumente em 30% com a operação do trecho Oeste. Segundo resultados da terceira edição da Pesquisa Sensor, 71,36% dos passageiros avaliam o sistema como ótimo/bom, confirmando a aprovação do sistema.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte