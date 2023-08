São Paulo terá 70 pontos de ônibus que “falam” com passageiras; Nunes apresenta projeto nesta segunda-feira, 28 de agosto de 2023

ADAMO BAZANI

A cidade de São Paulo terá, experimentalmente, 70 pontos de ônibus que “falam com as passageiras”.

O projeto é lançado nesta segunda-feira, 28 de agosto de 2023, com a participação do prefeito Ricardo Nunes, no Itaim Bibi, na zona sudoeste da capital paulista.

Pelo projeto “Abrigo Amigo”, uma tela exibe a mensagem “Você precisa de companhia até chegar o ônibus? Peça agora” quando uma mulher fica sozinha no ponto de ônibus.

“O projeto é da Eletromídia, concessionária responsável pela manutenção dos pontos e abrigos da capital. A previsão é de instalar a tecnologia em 70 pontos da cidade” – explica a prefeitura.

No período da noite, painéis inteligentes com internet 5G, câmeras noturnas com imagens em microfone e tela sensível ao toque permitem a interação com a usuária.

A passageira, se quiser, enquanto aguarda o ônibus, pode fazer uma chamada de vídeo usando o ícone de telefone para uma atendente da empresa Eletromída.

A companha diz que fez um projeto-piloto em Campinas, no interior de São Paulo, em abril, quando foram feitas quase 200 ligações.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes