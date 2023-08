Problemas no projeto do Governo do Estado de Mato Grosso são responsáveis pela paralisação das obras do BRT de Cuiabá

Técnicos da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana rejeitaram documentação por falta de informações técnicas, diz o prefeito Emanuel Pinheiro

A Prefeitura de Cuiabá (MT) anunciou a interrupção das obras do BRT (Bus Rapid Transit) após a detecção de problemas no projeto feito pelo Governo do Estado de Mato Grosso para a execução dos serviços.

De acordo com o prefeito Emanuel Pinheiro, técnicos da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana rejeitaram o documento com o projeto por falta de informações técnicas.

Vale ressaltar que, qualquer obra que altere a estrutura da cidade de Cuiabá, segundo a legislação local, deve ter autorização prévia da prefeitura, que analisa e aprova o projeto antes que as intervenções comecem. Com a interrupção das obras do BRT, o cronograma do governo do estado é atrapalhado, pois a intenção era que os serviços acontecessem simultaneamente na capital e em Várzea Grande, onde as intervenções tiveram início em abril.

Ainda segundo Pinheiro, o Estado não forneceu dados suficientes para a análise dos técnicos da prefeitura, o que poderia trazer problemas para a execução das obras, como aconteceu em Várzea Grande.

O prefeito ainda destacou a falta de discussão sobre detalhes importantes, como o trajeto exato do BRT, citando a ausência de informações cruciais no projeto.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte