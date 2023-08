Prefeitura de Volta Redonda (RJ) informa que ônibus elétricos circulam normalmente após ação imediata da BYD

Fabricante explica que não faltam peças e que problema foi resolvido em menos de 48 horas após ser acionada pela prefeitura

ALEXANDRE PELEGI

Em nota publicada nesta segunda-feira, 28 de agosto de 2023, a prefeitura de Volta Redonda comunica que todos os veículos do projeto “Tarifa Zero” estão circulando normalmente.

De acordo com a nota, a retomada do projeto em sua totalidade só foi possível após a prefeitura ter contado com serviços de assistência técnica da BYD, a fabricante dos ônibus, inclusive com troca das peças necessárias.

“A prefeitura esclarece que foi aberto um chamado no pós vendas do fabricante no dia 22/08 e em menos de 24h já começaram as tratativas para a solução dos problemas”, diz o comunicado.

Na quarta-feira passada (23), a prefeitura informou que apenas um dos três ônibus elétricos do Programa Tarifa Zero estava em operação. (Relembre)

Segundo o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco, por meio de nota, somente a fabricante BYD que poderia fazer a manutenção.

Barrenco diz que pediu um conserto emergencial e, na nota oficial, falou de falta de peças que são importadas.

No comunicado desta segunda-feira, no entanto, a prefeitura se redimiu, informando que foi prontamente atendida pela assistência técnica da BYD.

Em nota encaminhada ao Diário do Transporte, a fabricante dos ônibus do Tarifa Zero de Volta Redonda explicou com mais detalhes o que ocorreu, relatando inclusive que já havia constatado em diversas ocasiões a falta de execução de manutenção preventiva nos ônibus por parte da Prefeitura:

A BYD (Build Your Dreams) esclarece que não faltam peças e nem técnicos para a manutenção dos veículos, e tão logo recebemos os chamados da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana de Volta Redonda foi agendada uma visita técnica para avaliação e reparo nos ônibus elétricos. Em menos de 48 horas, a BYD atendeu e resolveu a demanda. Importante esclarecer que, anteriormente, a BYD já havia constatado em diversas ocasiões a falta de execução de manutenção preventiva nos ônibus por parte da Prefeitura Municipal de Volta Redonda. Assim, a Administração Municipal agiu em desacordo com o que está previsto em contratos e no Manual dos Ônibus, fato que aumenta o risco de situações insatisfatórias na operação dos ônibus elétricos. A BYD segue seu compromisso de prestar serviço de qualidade e eficiência no atendimento ao cliente e população, com todas as normas e padrões exigidos.

