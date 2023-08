Metrô aumenta contrato de extensão da Linha 2-Verde em R$ 5,1 milhões para desvio provisório da Linha 11-Coral da CPTM

Linha passará ao lado do terminal de ônibus da estação Penha, e é necessário para as obras de construção das novas estações de metrô e trem

ALEXANDRE PELEGI

A Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô publicou nesta segunda-feira, 28 de agosto de 2023, extrato de aditivo do contrato com o Consórcio Crasa-Ghella-Consbem majorando o valor em mais de R$ 5 milhões (R$5.116.519,89).

O contrato refere-se às obras civis da expansão da Linha 2-Verde do Metrô, contemplando a construção das Estações Penha (Metrô/CPTM) e Penha de França e trecho de via entre Estação Penha (inclusive) e VSE Castelo Branco (Via de Saída de Emergência).

A execução da Estação Penha interligará as linhas 3 Vermelha do Metrô e 11 Coral da CPTM à continuação da linha 2-Verde do Metrô.

De acordo com a publicação, o valor acrescentado ao total se refere à implantação do desvio provisório da Linha 11-Coral da CPTM.

Com a majoração, o valor do contrato sobe para R$ 1.862.550.679,49.

O desvio provisório está sendo construído ao lado do terminal de ônibus da estação Penha, e é necessário para a execução das obras da expansão, como a construção da nova estação da Linha 2 no local em atendimento às duas linhas, 2-Verde do Metrô e 11-Coral da CPTM.

A atual estação Penha atende somente à Linha 3-Vermelha do Metrô, e com o projeto de expansão duas novas paradas estão sendo feitas pelo Consórcio, uma para a Linha 2-Verde e outras para a Linha 11-Coral da CPTM.

Isso tornará o local um importante espaço de compartilhamento de viagens com acessos mais rápidos e fáceis para outras regiões da cidade.

Com a nova parada da Linha 11-Coral, que hoje tem estações em Itaquera e Tatuapé, os passageiros da Zona Leste poderão acessar a futura extensão da Linha 2-Verde, podendo chegar à região da Avenida Paulista e à Zona Oeste com rapidez.

Já os usuários da Linha 3 – Vermelha não precisarão mais ir até a estação Sé para baldeação via Linha 1-Azul até a Estação Paraíso, podendo acessar a Linha 2-Verde direto para qualquer ponto da região da Paulista.

EXPANSÃO DA LINHA 2-VERDE

A Linha 2-Verde chegará até a Penha, conectando-se com a Linha 3-Vermelha. Ao todo, 1,2 milhão de pessoas serão beneficiadas com 8 novas estações: Orfanato, Santa Clara, Anália Franco, Vila Formosa, Santa Isabel, Guilherme Giorgi, Aricanduva e Penha.

A expansão tornará a Linha 2-Verde a mais extensa do sistema com 23 quilômetros. Também vai diminuir os tempos de trajeto da população da Zona Leste e redistribuir o fluxo de passageiros de toda a rede sobre trilhos.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes