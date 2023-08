Gipsyy anuncia parceria com a Wemobi do Grupo JCA

Rotas saem de São Paulo para Rio de Janeiro, Florianópolis, Balneário Camboriú, Londrina e Maringá

ADAMO BAZANI

O aplicativo Gipsyy anunciou em suas redes sociais parceria com a Wemobi, plataforma do Grupo JCA, que reúne empresas como Catarinense, Cometa, 1001, Expresso do Sul, etc;

A partir do dia 01º de outubro, pelo sistema, haverá partidas de São Paulo para o Rio de Janeiro, Florianópolis, Balneário Camboriú, Londrina e Maringá.

A Catarinense já opera estas ligações pelo WeMobi

As rotas já estão disponíveis no site ou aplicativo.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes