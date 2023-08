Furto de cabos afeta operação do Expresso da linha 10-Turquesa da CPTM; trens circulam com velocidade reduzida nesta segunda (28)

Serviço 710 não é afetado

ARTHUR FERRARI

Problemas causados por furto de cabos afetaram a operação dos trens do serviço expresso da linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) das 7h às 8h30 desta segunda-feira, 28 de agosto de 2023.

De acordo com a companhia, a operação dos trens, que ligam a Estação Santo André e Tamanduateí, com parada em São Caetano do Sul, aconteceu em velocidade reduzida.

Não houve impactos ao serviço 710 parador, que interliga as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa.

Equipes da estatal atuaram para solucionar os problemas.

Veja nota da CPTM:

A circulação de trens no Serviço Expresso Linha 10, que realiza viagens entre as Estações Santo André e Tamanduateí, foi normalizada às 8h30.

Na manhã desta segunda-feira, desde 7h, devido a furto de cabos a circulação do trens do Serviço Expresso Linha 10 foi realizada com restrição de velocidade. Não houve interferência no intervalo programado, nem impacto nos trens que circulam no Serviço 710. A CPTM pede desculpas aos passageiros.

Vandalismo e furto de cabos e outros equipamentos fundamentais para a circulação dos trens causam falhas e prejudicam milhares de passageiros. A CPTM tem adotado medidas para intensificar a segurança em sua extensão, coibindo estes tipos de crimes, como a inauguração da Central de Monitoramento da Segurança Patrimonial, a aquisição de 160 bodycams, além da parceria com a Polícia Militar (desde 2019) para atuação da Dejem em trens e estações.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte