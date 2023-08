Clube Giro completa três anos com a consolidação de sua estratégia gamificada para atrair usuários para o transporte rodoviário

O clube giro, programa de fidelidade pioneiro no setor rodoviário de passageiros, celebra em agosto três anos de existência e a consolidação de sua estratégia gamificada como uma forma assertiva de atrair mais usuários ao segmento, tendo uma base superior a 1,2 milhão de clientes e com incremento mensal no número de novos entrantes superior a 10%. O mês também marca a chegada de uma nova temporada do programa, com novos desafios lançados e aceleradores para serem cumpridos, que dão pontos e liberam benefícios como descontos em passagens, viagem grátis e produtos. A principal novidade é que quem cumprir qualquer tarefa – seja a de primeiro cadastro e/ou acesso e todas as demais disponíveis – receberá uma medalha que também servirá como um número da sorte para concorrer a R$ 5.000 e viagens grátis para o vencedor e mais três amigos.

Rodrigo Trevizan, diretor-executivo da e-bus, unidade de negócios digitais do Grupo JCA, a qual onde está o clube giro, celebra os resultados trazidos pelo programa até aqui e explica o intuito da estratégia gamificada desde a concepção do aplicativo. “Temos sentido um resultado bastante expressivo em termos de aceitação e engajamento com o clube (giro). Sempre entendemos que precisávamos de uma estratégia que não apenas atraísse quem já tinha o costume de viajar de ônibus, mas também aquele que não possuía esse interesse ou não havia tido a oportunidade. Os games são lúdicos e estimulam a competitividade, já que as pessoas querem subir de nível para ter acesso a uma viagem que pode sair sem custo e outros benefícios específicos”, conta.

E esse engajamento tem crescido com o passar do tempo. Mesmo funcionando também como uma plataforma para a compra de passagens rodoviárias e a troca dos benefícios ligados à aquisição delas, os últimos dados de acessibilidade, colhidos no primeiro semestre deste ano, apontam que a maioria dos usuários não utiliza a ferramenta com este fim. Na verdade, quase 70% dos logins realizados no aplicativo são com o objetivo de cumprir os desafios e aceleradores do programa, tudo para contribuir com o avanço do seu ônibus pela estrada dos níveis – forma como essa evolução é representada dentro do clube giro.

Nova temporada e promoção inédita

Além do aniversário do clube giro, agosto também marca a chegada de uma nova temporada dentro do aplicativo. Na prática, isso significa que a jornada do usuário dentro da estrada de níveis recomeça com novos desafios e aceleradores para serem conquistados. Essa virada ocorre a cada seis meses e traz consigo novos serviços e produtos a serem resgatados. A principal novidade desta sétima temporada é a possibilidade do cliente, ao invés de resgatar um benefício para si, poder doá-lo para quem necessita. Isso acontece por meio de dois parceiros do programa, a Ribon, plataforma que troca os pontos dos usuários em doações de dinheiro real para comunidades em situação de extrema pobreza. Além da chegada da Aldeias Infantis, que permite que o cliente possa escolher como prêmio doar passagens de ônibus para as crianças serem atendidas em suas necessidades.

O destaque principal da temporada é a ação promocional que vai de 01/08 a 31/08 e que pode render ao vencedor um prêmio inédito em dinheiro. São R$ 5.000 e uma viagem paga para ele e mais três amigos. Durante todo o mês de agosto, todos os usuários que fizerem o cadastro na plataforma e/ou primeiro acesso, bem como completarem qualquer desafio ou acelerador, garantirão uma medalha. Essa conquista se transformará em um número da sorte para o cliente concorrer à principal recompensa do mês. Todos receberão um e-mail contendo a quantidade de tickets que concorrerão ao sorteio de acordo com as medalhas acumuladas em 12/09, sendo que no dia seguinte, em 13/09, ocorrerá o sorteio da Loteria Federal no qual a promoção se baseará para apurar o vencedor, sendo o mesmo divulgado em 15/09 pelo clube giro em seus canais oficiais.

Como garantir as medalhas?

Há inúmeras formas do usuário garantir as medalhas, pontos e subir de nível dentro do aplicativo. Dá para ganhar viajando ou só cumprindo desafios. Dentre essas tarefas, as que mais concedem pontos e uma das preferidas dos usuários são as de caça ao tesouro, onde o jogador deve encontrar uma espécie de medalha do clube giro dentro das Salas VIP localizadas no Rio de Janeiro (RJ), Contagem (MG) e Joinville (SC). Se encontrar, recebe 20 pontos. Mas atenção, só é possível garantir o impulso na mesma sala uma vez a cada seis meses.

Os vídeos e as notícias também dão uma bela impulsionada. Cada um assistido ou lido garante 15 pontos. Os quizzes concedem 5 pontos a cada resposta correta. Novos aceleradores dessas modalidades são incluídos a cada mês – quatro em média. Também há outras tarefas não-jogáveis tais como realizar o cadastro completo, utilizar os serviços de um parceiro, sendo redirecionado a partir do aplicativo, entre outros.

E é bem fácil fazer. De acordo com dados coletados a partir dos logins realizados por usuários do clube giro, concluiu-se que cada usuário leva, em média, 2 minutos para realizar um desafio proposto. Esse número pode sofrer um incremento se ele decidir fazer mais tarefas disponíveis e já resgatar alguns dos prêmios conquistados com as progressões de nível.

Conheça o clube giro

O clube giro é um programa de fidelidade pioneiro do setor de transporte rodoviário de passageiros na utilização do conceito de gamificação. Funciona como se fosse um jogo, em que os pontos não estão atrelados apenas com a frequência de viagens dos participantes, como também com toda a interação realizada dentro do aplicativo, facilitando a conquista de prêmios e o resgate das recompensas. O escopo lúdico agrada os clientes, tanto que o clube segue crescendo a sua base mensalmente.

Além de comercializar bilhetes de grandes empresas do segmento rodoviário, o clube possui mais de 50 parceiros dos mais diferentes setores oferecendo benefícios exclusivos para os seus participantes. São empresas nos segmentos de viagens, alimentos, bebidas, eletrônicos, roupas, acessórios, entre outros.