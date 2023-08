ANTT atende a pedidos de implantação de linha e seções para empresas do Grupo Guanabara

Agência atendeu também a pedido de supressão de seções em linha da Ouro e Prata

ALEXANDRE PELEGI

A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) atendeu a pedidos de empresas de ônibus nesta segunda-feira, 28 de agosto de 2023.

As autorizações atendem a modificação na prestação do serviço, com a implantação de linha e seções, além de terminais adicionais para embarque e desembarque de passageiros.

Os atendimentos, exceção da Ouro e Prata, envolvem empresas que compõem o Grupo Guanabara.

Veja a seguir:

Decisão Supas nº 491: Deferir o pedido da Viação Ouro e Prata S/A para modificar a prestação do serviço com a supressão das seções indicadas na linha SÃO MIGUEL D’OESTE (SC) – SÃO PAULO (SP), prefixo nº 16-0180-00:

I – de SÃO MIGUEL D’OESTE (SC), MARAVILHA (SC) e PINHALZINHO (SC) para UNIÃO DA VITÓRIA (PR); e

II – de PORTO UNIÃO (SC) para CURITIBA (PR), EMBU DAS ARTES (SP) e SÃO PAULO (SP).

Esta Decisão entra em vigor após 10 dias da data de sua publicação.

Decisão Supas nº 492: Deferir o pedido do Consórcio Guanabara de Transportes ao qual pertencem as empresas UTIL e Viação Sampaio, para modificar a prestação do serviço com a implantação das seções de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) para RESENDE (RJ) e RIO DE JANEIRO (RJ), na linha CAMPINAS (SP) – RIO DE JANEIRO (RJ), prefixo nº 08-0368-60.

Decisão Supas nº 493: Deferir o pedido da Real Expresso Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação das seções indicadas, na linha BRASILIA (DF) – SAO PAULO (SP), prefixo 12-0725-60:

I – de BRASILIA (DF) para CATALAO (GO), RIBEIRAO PRETO (SP), UBERABA (MG) e UBERLANDIA (MG);

II – de CATALAO (GO) para CAMPINAS (SP) e SAO PAULO (SP); e

III – de UBERABA (MG) e UBERLANDIA (MG) para CAMPINAS (SP), CATALAO (GO) e SAO PAULO (SP).

Decisão Supas nº 495: Deferir o pedido da Real Expresso Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha GOIANIA (GO) – BELO HORIZONTE (MG), prefixo 12-0744-60, com as seguintes seções:

I – de GOIANIA (GO) para ARAGUARI (MG), UBERLANDIA (MG), ARAXA (MG), LUZ (MG), NOVA SERRANA (MG), PARA DE MINAS (MG) e BETIM (MG); e

II – de CALDAS NOVAS (GO) para ARAGUARI (MG), UBERLANDIA (MG) e BELO HORIZONTE (MG).

Decisão Supas nº 494: Deferir o pedido do Consórcio Federal de Transportes, ao qual pertencem as empresas Brisa Ônibus e Rápido Federal, referente à solicitação de embarque e desembarque de passageiros em São Lucas Agência de Viagens e Turismo Ltda – Recanto das Emas, como terminal adicional, na linha BRASÍLIA (DF) – SANTA RITA DE CASSIA (BA), prefixo nº 12-0228-00.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes